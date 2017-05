I momenti chiave della 16° tappa: tributo a Scarponi, 'imprevisto' Dumoulin, trionfo Nibali

visualizzazione | 02:59

Riviviamo i momenti più emozionanti e spettacolari della 16 tappa del Giro d'Italia, nel giorno della scalata del mitico Stelvio con tanto di tributo al mitico Michele Scarponi. La maglia Rosa perde tempo per un attacco intestinale, Nibali e Quintana ne approfittano con l'azzurro che batte Landa in volata. Il Giro d'Italia è su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it