VIDEO - I momenti chiave della 19^ tappa: Pinot attacca, Dumoulin fatica, Quintana in rosa

1.625 visualizzazioni | 03:13

Riviviamo i momenti decisivi della 19^ tappa del Giro d'Italia, con arrivo in salita a Piancavallo. Giornata difficile per Tom Dumoulin, che viene attaccato dai big: Thibaut Pinot recupera secondi preziosi e si avvicina al podio, Nairo Quintana indossa la maglia rosa, mentre Vincenzo Nibali rimane in scia, senza però riuscire a piazzare un colpo importante.