VIDEO - I momenti chiave della 20^ tappa: vince Pinot, Quintana in rosa, Dumoulin a 53''

Thibaut Pinot vince una delle tappe più belle e spettacolari del Giro. Nibali e Zakarin in grande spolvero in salita, Quintana mantiene la maglia rosa. Dumoulin ancora in gioco, si difende bene l'olandese della Sunweb.