La straordinaria volata vincente di Vincenzo Nibali alla 16° tappa: battuto Landa

Primo successo italiano al Giro 100 con Vincenzo Nibali che si prende la mitica tappa numero 16, quella dello Stelvio, dopo una grande azione nella discesa finale e dopo aver battuto Landa in volata. Dumoulin resta comunque in maglia rosa. Il Giro d'Italia è su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it