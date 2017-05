VIDEO - Martinelli: "Al giorno d’oggi uno come Marco Pantani non ci sarà più"

L'ex direttore sportivo del Pirata racconta quella volta che Marco Pantani fece l'impresa a Oropa, ma non alzò le mani per esultare.