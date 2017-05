VIDEO - Martinelli: "Ecco come abbiamo portato Gaviria alla vittoria"

30 visualizzazioni | 00:55

Il ciclista italiano della Quick-Step spiega come è nata la volata di Messina da cui è uscito vincitore il colombiano. Tutto il Giro d'Italia è in DIRETTA TV su Eurosport e in LIVE-STREAMING su www.eurosportplayer.it.