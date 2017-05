VIDEO Quintana cade in discesa, l'ammiraglia fa un pasticcio fermandosi pericolosamente in curva

29.219 visualizzazioni | 00:38

Clamoroso al giro con il colombiano che cade in discesa, l'ammiraglia della Movistar si ferma per soccorrerlo ma piazza l'auto in piena curva. Il Giro d'Italia è su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it