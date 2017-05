Sanchez omaggia Scarponi sul Mortirolo: passa per primo e si commuove

3.005 visualizzazioni | 00:46

Gran gesto di Omar Fraile e Mikel Landa che fanno scollinare per primo Luis Leon Scanchez in cima al Mortirolo, per ricordare al meglio l'amico Michele Scarponi. Segui il Giro del Centenario LIVE su Eurosport e in streaming su www.eurosportplayer.it