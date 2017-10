VIDEO - Volo terribile per De Plus al Lombardia: il belga finisce oltre il guard rail ma sta bene

40.655 visualizzazioni | 00:45

Immagini che non vorremmo mai raccontare quelle viste durante il Lombardia 2017: a circa 40 km dal traguardo di Como, il belga Laurens De Plus della Quick-Step va dritto in curva e finisce oltre il guard rail. La Quick Step informa che il corridore non ha subito ferite gravi. Segui il grande ciclismo su Eurosport e www.eurosportplayer.it