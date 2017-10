Rigoberto Uran vince la Milano-Torino: la classica più antica d’Italia parla colombiano, Aru è terzo

7.532 visualizzazioni | 00:37

La decima vittoria in carriera per Rigoberto Uran che mette il suo sigillo sulla Milano-Torino. Secondo classificato Adam Yates e terzo, sul traguardo di Superga, l’azzurro Fabio Aru. Il colombiano ora diventa uno dei favoriti principali per il Giro di Lombardia di sabato 7 ottobre.