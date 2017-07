Juan & Only: tra coincidenze e dati storici, chi potrebbe mescolare le carte è Fabio Aru.

34 visualizzazioni | 01:57

Lo dice Juan Antonio Flecha, facendo prima una panoramica su cenni storici e coincidenze dell'Arrivo a La Planche des Belles Filles e poi precisa che il campione d'Italia ha scalato la salita in 9'' meno di Chris Froome. Per Aru sarà una bella sfida. Il Tour de France è LIVE, in copertura integrale, su Eurosport e su Eurosport Player.



