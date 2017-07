Andy Schleck, la vita dopo il ciclismo: "Mi mancano le corse e i viaggi ma ora sto bene così"

visualizzazione | 01:52

Il campione lussemburghese apre le porte del suo negozio "Andy Schleck Cycles". Dopo il ritiro Andy Schleck ha aperto un negozio di biciclette che è un vero e proprio museo del ciclismo e un punto di ritrovo per gli appassionati e per i tifosi del campione di Lussemburgo.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!