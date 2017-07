Dylan Groenewegen vince a Parigi, Froome splendido quarto giallo

4.639 visualizzazioni | 01:33

Dylan Groenewegen in volata batte un André Greipel che ci credeva davvero tanto, per chiudere in positivo il Tour de France 2017. Chris Froome inzia la festa con la famiglia, la moglie Michelle e il figlio Kellan, pronti per il quarto sigillo dal Keniano Bianco del Team Skey.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



