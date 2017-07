Lilian Calmejane vince l'8^ tappa e strappa ad Aru la maglia a pois

6.626 visualizzazioni | 00:48

Il francese della Direct Énergie trionfa sul traguardo della Station des Rousses dopo una lunga fuga e strappa la maglia a pois al nostro Fabio Aru per un solo punto. Robert Gesink chiude alle spalle del vincitore, mentre il gruppo dei big arriva compatto, con Guillaume Martin che si prende l'abbuono per il terzo posto.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



