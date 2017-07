Bauke Mollema alza braccia al cielo a Le Puy en Velay. Froome tiene la gialla

1.292 visualizzazioni | 01:32

L'Olandese della Trek Segafredo, dopo la vittoria di tappa alla Vuelat, torna a vincere in un grande Giro, nella 15esima tappa del Tour de France partendo da lontano. Ha tenuto duto in salita lasciandosi dietro il grosso del gruppo, solo un gruppettino ha provato il ricongiumento con Ulissi giunto solo secondo. Froome non perde la maglia gialla e Fabio Aru resta ancora a 18".



