Partite da Dusseldorf alla volta di Parigi: le donne possono fare tutto, anche un Tour de France!

20 visualizzazioni | 02:33

Le donne sulle strade del Tour de France 2017, un progetto tutto al femminile, un gruppo di ragazze partite da Dusseldorf percorrendo tutte le tappe della Grand Boucle, fino appunto a Parigi. Una vetrina di promozione del ciclismo femminile sbocciato nella anche Course by le Tour de France vinta da Annemiek Van Vleuten.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!