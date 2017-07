Primoz Roglic di nome e di fatto! Scatta sul Galibier e alza le braccia, Aru giù dal podio

8.773 visualizzazioni | 00:50

Dallo Ski Jumping alle crono passando per i tapponi alpini del Tour. Questa l'impresa di Roglic che incide il suo nome in questa edizione del Tour de France lasciandosi alle spalle anche la maglia gialla salda sulle spalle di Froome. Aru giù dal podio che vede ora Uran e Bardet a pari tempo. Il Tour de France è Live, dal km 0, su Eurosport e su Eurosport Player.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!