Tour de France, Chris Froome: "È ora che si muovano gli uomini di classifica"

Quste le parole di Chris Froome, attuale maglia gialla del Tour de France, alla vigilia della nona tappa della Grand Boucle secondo il Kenyano Bianco, gli uomini di classifica devono muovere le carte e movimentare la corsa e la tappa che prevede tre GPM "Fuori Categoria" sembra il terreno perfetto. Il Tour de France, in copertura integrale, è LIVE su Eurosport e su Eurosport Player.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!