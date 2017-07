Tour de France: Flecha presenta la salita dell'Izoard, l'ultima fatica della corsa

244 visualizzazioni | 03:11

L'ultima battaglia del Tour de France si combatterà sulle pendici dell'Izoard, una salita brutale, già percorsa dalla Grande Boucle in 34 occasioni. Si tratta di una scalata di 14.1 km con una pendenza media del 7.3%: la seconda metà è durissima, si sale oltre quota 2000 metri e gli ultimi 2 km hanno una pendenza in costante doppia cifra.



Il Tour de France è la corsa ciclistica più importante del mondo. E come ogni anno i duellanti hanno tutti lo stesso sogno: superare le Alpi e i Pirenei, conquistare la maglia gialla e portarla fino ai Campi Elisi.



Segui ogni giorno la Grande Boucle su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!