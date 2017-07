Volata imperiosa, Kittel si impone nella sesta tappa del Tour de France

4.414 visualizzazioni | 00:40

Dopo un lancio lungo di Boasson Hagen, il norvegese deve mollare nei metri finali e diventa una lotta principalmente tra Kittel e Greipel. Tra i due tedeschi si impone quello della Quick Step mentre quello della Lotto Soudal è addirittura terzo: in mezzo a loro si infila Arnaud Demare.



