VIDEO - Evan Huffman vince l'ultima tappa in California, corsa a George Bennett

Even Huffman (Rally Cycling) si aggiudica la settima e ultima frazione del Giro della California, con arrivo a Pasadena, battendo in volata David Lopez (Sky) e Nicolas Edet (Cofidis) al termine di una fuga. Il neozelandese George Bennett (Lotto-Jumbo) chiude in testa alla classifica generale, davanti a Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) e Andrew Talansky (Cannondale-Drapac).