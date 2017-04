VIDEO - Il dolore di Nibali e dell'Astana per la morte di Scarponi

12.220 visualizzazioni | 01:34

Al Giro di Croazia le lacrime scorrono abbondanti tra i partecipanti: per i compagni di squadra e per l'ex capitano, ma sempre amico, Vincenzo Nibali, il dolore per la morte di Michele Scarponi è incalcolabile.