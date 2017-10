L'ultimo km del Giro di Lombardia: Vincenzo Nibali fa il vuoto per la sua 50^ vittoria in carriera

VIDEO - L'ultimo km del Giro di Lombardia: Nibali fa il vuoto per la sua 50^ vittoria in carriera

Scattato a 16 km dal traguardo, Vincenzo Nibali va a conquistare la seconda vittoria in carriera al Giro di Lombardia, facendo il vuoto nel finale: sul podio salgono anche il francese Julian Alaphilippe, staccato di 28", e Gianni Moscon, a 38". Per lo Squalo dello Stretto è il successo numero 50 in carriera.