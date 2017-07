Van Vleuten: "Vincere su queste strade è bellissimo. Ora pensiamo alla crono e alla generale"

52 visualizzazioni | 01:05

L'olandese della Orica Scott alza le braccia al cielo sul traguardo dell'Izoard per la prima tappa della Course by le Tour. Un assolo sulla parte finale della miica salita francese senza essere ripresa da una splendida Lizzie Deignan. Una gioia immensa quella della Van Vleuten arrivata dopo il 3^ posto al Giro Rosa.