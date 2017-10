Vincenzo Nibali: nell'anno più lungo, un finale da campione

5.383 visualizzazioni | 01:23

Il 2017 non è stato un anno semplice per lo Squalo: dal cambio di squadra alla morte di Michele Scarponi, passando per due podi a tratti beffardi in Giro d'Italia e Vuelta. Ma lui si è dimostrato più forte di tutto, non soltanto nel secondo successo in carriera al Giro di Lombardia.