VIDEO - Vincenzo Nibali trionfa in solitaria al Giro di Lombardia

33.051 visualizzazioni | 00:29

Partito tra i grandi favoriti, Vincenzo Nibali centra la seconda vittoria in carriera al Giro di Lombardia dopo il successo del 2015. Lo Squalo ha così tanto vantaggio da potersi permettere un siparietto finale con l'ammiraglia sulla scelta di "mettere o non mettere" la pinna per festeggiare...