VIDEO - Longines Global Champions Tour: a Berlino, grande attesa per una battaglia tra titani

Nuova entusiasmante tappa del calendario della Longines Global Champions Tour. La splendida Berlino sarà teatro dell’11esimo round. Sale l'attesa per una battaglia tra titani – in un evento che vedrà competere i migliori cavalieri del pianeta provenienti da tutto il mondo. Non perderti le emozioni di questa tappa berlinese sabato 29 luglio a mezzanotte su Eurosport 2 e www.eurosportplayer.it.