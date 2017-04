VIDEO - PyeongChang 2018: lo stadio Olimpico a 300 giorni dal via, lavori ancora in corso

Siamo stati in Corea del Sud, tutto abbastanza pronto a livello di venues a parte lo stadio che ospiterà le cerimonie di apertura e di chiusura, ancora indietro nei lavori, ma che come ci ha assicurato il presidente del comitato olimpico in persona Hee-Beom Lee, sarà pronto a settembre ottobre 2017.