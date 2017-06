VIDEO - Longines Race of the week: trionfo di Tapwrit a Belmont Stakes

visualizzazione | 01:23

La Longines race of the week è la Belmont Stakes al Belmont Park di Elmont, New York, conosciuta anche come il terzo gioiello della Tripla Corona. In assenza del vincitore dell’ultimo Kentucky Derby, Always Dreaming, e del vincitore di Preakness Cloud Computing, l’esplosivo Tapwrit ha vinto il titolo al termine di una gara entusiasmante.