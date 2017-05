VIDEO - Longines Race of the Week: il Kentucky Derby

22 visualizzazioni | 01:23

La Longines Race della settimana è il Kentucky Derby, conosciuto anche come "i due minuti più eccitanti del mondo dello sport". La vittoria finale è andata a Always Dreaming, che ha trionfato per quasi 3 lunghezze, dando al suo allenatore, Todd Pletcher, e al suo fantino, John Velazquez, la possibilità di mettere in bacheca il secondo successo, il primo assieme.