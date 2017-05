VIDEO - Longines Race of the Week: la storica e spettacolare Kentucky Oaks

La Longines Race of the Week è la Longines Kentucky Oaks, la gara statunitense più ricca e importante per i cavalli di tre anni. Dopo una corsa durissima, Abel Tasman rimonta e trionfa per un quarto di lunghezza. Il fantino Mike Smith vince per la seconda volta in carriera.