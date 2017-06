Royal Ascot 2017: che lo spettacolo abbia inizio

164 visualizzazioni | 01:00

La stagione dell'ippica raggiunge il proprio apice in Inghilterra, in occasione del Royal Ascot: nei prossimi cinque giorni i migliori cavalli del mondo cercheranno di aggiudicarsi l'evento più importante dell'anno, con 7,5 milioni di euro in montepremi. 300mila gli spettatori attesi, oltre 150mila le bottiglie di champagne stappate, e tanti vip sugli spalti, compresa la Regina Elisabetta.