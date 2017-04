Daniel Wanjiru vince la Maratona di Londra, batte l'etiope Bekele

2.444 visualizzazioni | 01:30

Il kenyano Daniel Wanjiru vince la Maratona di Londra in 2h05'49'', un gran risultato per lui che si concede il lusso di battere l'etiope Kenenisa Bekele, arrivato con 2h05'57''. Questo per il kenyano, alla sua quarta maratona in carriera, è un grande risultato. Terza piazza per Bendan Karoki (2h07'41") che nonostanti grandi difficoltà precede Abel Kirui (2h07'45")