VIDEO - Desalle domina in Francia ma sorride anche Cairoli sempre più leader della generale

383 visualizzazioni | 01:51

Dopo il successo in gara uno Clement Desalle trionfa anche nella seconda manche del nono appuntamento del mondiale MXGP chiudendo davanti a Paulin e a Tony Cairoli che, dopo il 2° posto in gara 1, strappa comunque un ottimo risultato in funzione del campionato allungando sull'assente Tim Gajser (infortunato alla spalla) che ora vanta un ritardo di 50 punti.