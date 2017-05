Cairoli 2° in gara2 in Lettonia: è il nuovo leader del mondiale MXGP

VIDEO - Tony Cairoli 2° in gara2 in Lettonia: è il nuovo leader del mondiale MXG

Nella domenica in cui brilla l'olandese Herlings (che vince la tappa dominando gara1 e gara2), Cairoli strappa un secondo posto in gara2 che gli permette di issarsi in vetta alla classifica generale della MXGP complice la doppia caduta dell'ex leader Tim Gejser.