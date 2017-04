MotoGP Austin, la presentazione del GP 2017: Viñales fermerà l'egemonia di Marquez?

3.806 visualizzazioni | 01:21

La redazione di Moto.it ci presenta il terzo appuntamento del mondiale MotoGP . Si corre sul tracciato texano di Austin, circuito dove dal 2013 ad oggi nella classe regina ha sempre spadroneggiato Marc Marquez. Difficile attendersi cose strabilianti da Valentino Rossi, che su questo circuito non è mai andato oltre il 3° posto, mentre Viñales proverà a regalare alla Yamaha la 500^ vittoria.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.