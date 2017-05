MotoGP Le Mans, la presentazione del GP 2017: Lorenzo tra i favoriti, meteo permettendo

15 visualizzazioni | 01:54

La redazione di Moto.it ci presenta il quinto appuntamento del mondiale MotoGP sulla pista francese di Le Mans. Tante le incognite, a partire dalla pioggia passando per il nuovo grip del circuito, con le Ducati più avanti rispetto alle Yamaha.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



