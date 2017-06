MotoGP Germania, la presentazione del GP 2017: Marquez l'uomo da battere, Rossi cerca conferme

33 visualizzazioni | 01:18

L'ultimo Gran Premio di MotoGP prima della pausa estiva si corre sulla tortuosa pista del Sachsenring, riasfaltata proprio quest'anno e dove il meteo è sempre un'incognita. Negli ultimi 7 anni Marquez e la Honda hanno sempre trionfato ma Dovizioso e Rossi, rinfrancato dal primo successo ad Assen, vogliono fermare l'egemonia del campione del mondo in carica su questo tracciato.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.