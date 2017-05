MotoGP Jerez, la presentazione del GP 2017: Rossi cerca la 500a vittoria della Yamaha

144 visualizzazioni | 01:18

La redazione di Moto.it ci presenta il quarto appuntamento del mondiale MotoGP sulla pista spagnola di Jerez. Il Dottore cerca il successo per allungare in classifica generale e per raggiungere un traguardo storico nella storia della casa nipponica.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



