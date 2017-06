Johann Zarco: i numeri fantastici di un rookie eccezionale

21 visualizzazioni | 00:50

Con una pole position e un secondo posto raccolto nelle prime 8 gare del Mondiale, Johann Zarco è il miglior debuttanti in MotoGp degli ultimi 15 anni. I suoi numeri lo portano sullo stesso piano di fenomeni come Casey Stoner e Valentino Rossi.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, la référence actuelle du MotoGP. De Dani Pedrosa à Valentino Rossi, du Mugello à Assen, tous rêvent de lui ravir sa couronne.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.