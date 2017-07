Giorno 8, gli highlights: Pellegrini trascina l'Italia in finale nella 4x100 mista

VIDEO - Giorno 8, highlights: Federica Pellegrini trascina l'Italia in finale nella 4x100 mista femminile

1.702 visualizzazioni | 02:20

Nell'ultima giornata di batterie l'Italia strappa il pass per la finale della 4x100 mista femminile con il quartetto Panziera, Castiglioni, Bianchi, Pellegrini. Niente da fare per Federico Turrini (eliminato nei 400 misti uomini) e per la 4x100 mista uomini.