VIDEO - Day 4, highlights delle batterie: record per la staffetta 200 misti mista USA, male Dotto

Il gruppo misto USA centra il record in quello che assomiglia a un team event, mentre l'Italia si qualifica alla finale della stessa gara. Nei 100 sl entra in semifinale Vendrame, mentre resta fuori Dotto; semifinale dei 200 farfalla per Pirozzi e Bianchi, mentre turrini accede alla semifinale dei 200 misti. I Mondiali di Budapest sono LIVe su Eurosport e www.eurosportplayer.it