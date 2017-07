Dressel è il nuovo fenomeno del nuoto americano: medaglia d'oro nei 100m

27 visualizzazioni | 01:31

L'americano Caeleb Dressel ha vinto la medaglia d'oro nei 100 stile libero, la gara regina dei Mondiali di nuoto, con l'ottimo tempo di 47.17. Argento per l'altro statunitense Nathan Adrian in 47.87, bronzo per il francese Mehdy Metella in 47.89.