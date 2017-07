Giorno 1, gli highlights delle batterie: Detti fatica nei 400 sl, bene la 4x100 sl uomini

9.758 visualizzazioni | 03:03

Gabriele Detti non è brillante nelle prime gare della mattinata, ma si qualifica; dentro anche Niccolò Martinenghi nei 100 rana dominati da Peaty. Staffette 4x100 sl in chiaroscuro: le ragazze non si qualificano, nonostante gli sforzi di Federica Pellegrini; molto bene, invece, i ragazzi, che entrano in finale col quarto tempo