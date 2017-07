Giorno 6, gli highlights delle batterie: Codia vola nei 100 farfalla, Quadarella in finale negli 800

1.357 visualizzazioni | 02:44

Piero Codia polverizza il primato italiano nei 100 farfalla con il 2° tempo totale (51"09); Megli-Magnini-Dotto-Detti vanno in finale nella 4x200 sl; Luca Dotto ok in batteria nei 50 sl: 8° tempo, con 21"98; Silvia Di Pietro centra la semifinale nei 50 farfalla, 15° crono con 26"24; Simona Quadarella ottima anche sugli 800m: va in finale con 8'27"70, il 5° tempo totale.