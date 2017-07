Katie Ledecky nuota da sola: oro nei 400 sl per la campionissima

839 visualizzazioni | 00:52

Katie Ledecky conquista in solitaria la medaglia d'oro dei 400 metri stile libero femminili nella rassegna iridata di Budapest con il tempo di 3:58.34. Terzo oro consecutivo ai Mondiali in questa specialità. Argento per la connazionale Leah Smith, bronzo per la cinese BingJie Li.