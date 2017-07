Lilly King da sogno, suo l'oro dei 50 metri rana con record del mondo

177 visualizzazioni | 00:56

La nuotatrice statunitense ha stabilito il nuovo primato con il tempo di 29.40. Argento per la russa Yuliya Efimova in 29.57, bronzo all'altra americana Katie Meili in 29.99. Settima l'italiana Arianna Castiglioni con 30.74. Segui i Mondiali di nuoto su Eurosport e www.eurosportplayer.it.