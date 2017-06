Millennium Stadium: un viaggio nel tempio del rugby gallese

visualizzazione | 04:03

Juventus e Real Madrid ci giocheranno la finale di Champions League, ma il Millennium Stadium per i gallesi rimane in primis il tempio del rugby e dei Dragons. Antonio Raimondi e Vittorio Munari ci accompagnano in questo viaggio tra tradizione e orgoglio in compagnia di un ospite speciale come Robert Jones, una vera leggenda del rugby gallese.