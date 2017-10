Pro 14: Treviso-Southern Kings 31-3, gli highlights

1.069 visualizzazioni | 02:26

I Leoni dominano in lungo e in largo per conquistare il terzo successo in sei partite della Conference B del Pro 14: due mete di Esposito, una di Barbini e Traore. Il Benetton sale a 14 punti. Segui il Pro 14 su Eurosport e www.eurosportplayer.it.