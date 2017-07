La sfida di Luca Colosio continua: dopo la maratona, ora si dà al rugby

416 visualizzazioni | 03:42

Luca Colosio ha subito 17 interventi agli occhi, è ipovedente e diabetico, ciononostante è stato il primo atleta Special Olympics a partecipare alla maratona di New York: ora, a 31 anni, si è cimentato per la prima volta in uno sport di squadra, il rugby. Ecco la sua storia raccontata dalla mamma.